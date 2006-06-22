Urlaubsflieger auf dem Radarschirm

"Zwei Zwischenfälle sind am Dienstag und Mittwoch passiert", erzählt Brigadier Robert Brieger vom Führungsstab des Verteidigungsministeriums, der alle Einsätze gemeinsam mit dem Innenministerium koordiniert. Ansonsten sei bisher anlässlich des Besuchs von US-Präsident George W. Bush alles ruhig verlaufen.



Ein tschechisches Sportflugzeug hatte sich Mittwoch Früh in die gesperrte Luftzone verirrt. Es wurde mit einer Propellermaschine des Bundesheeres aus der Flugzone hinausbegleitet. "Er wollte nur auf Urlaub fliegen. Wir haben ihn aus der Sperrzone herausgeführt", sagte Oberstleutnant Adolf Grundner vom Kommando Luftstreitkräfte. Wenn kein Funkkontakt mit den verirrten Flugzeugen hergestellt werden kann, werden je nach Lufthöhe und Geschwindigkeit Hubschrauber, Propellermaschinen oder Jets des Bundesheeres eingesetzt. Mit Zeichen wird der Pilot zur Umkehr bewogen.



Von Dienstag Mittag bis Donnerstag Vormittag wurden Luftsperrgebiete über dem Intercontinental Hotel, wo Bush übernachtete, den Konferenzräumen der Hofburg und ein Flugbeschränkungsgebiet über Österreich eingerichtet. Rund ein Dutzend Radaranlagen wurden in Gießhübel, Großenzersdorf, am Nussberg oder auf der Donauinsel aufgestellt. Die Luftraumüberwachungszentrale in Pongau in Salzburg führt die passive sowie aktive Luftraumüberwachung durch und produziert rund um die Uhr ein aktuelles Luftlagebild.



"Es gibt kein konkretes Bedrohungsszenario, aber Risiken", so Brieger. Für alles, was am Boden passiere, sei die Exekutive zuständig. Zu den Bedrohungsszenarien gehören Paragleiter, Modellflugzeuge oder Sportflugzeuge. Für den Personenflugverkehr in Schwechat, der nicht still gelegt wurde, hieß es Mittwoch Abend auch für die Zeit der Abreise von Bush eine Viertel Stunde warten. Der gesamte Flugverkehr wurde stillgelegt.