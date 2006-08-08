US-Raketen für Mähren?

Obwohl die endgültige Entscheidung erst im September fallen wird, hat Außenminister Svoboda die Sache schon öffentlich angekündigt. Der Ankunft der Amerikaner sollte aber, so Svoboda, eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit vorausgehen.



Die lehnt den Raketenstützpunkt mehrheitlich ab. Umfragen nach sind über 80 Prozent gegen die Militärbasis. Sie argumentieren, die US-Präsenz könnte Tschechien zum Ziel von Terroristen machen. Befürworter des Stützpunktes verweisen vor allem auf den wirtschaftlichen Nutzen.



Die Errichtung des US-Militärstützpunktes benötigt die Zustimmung beider Kammern des tschechischen Parlaments. Schon jetzt wird aber der Ruf nach einem Referendum laut.