US-Senat nennt Mohammed bin Salman für den Mord verantwortlich

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
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Washington (APA/AFP) - Der US-Senat hat in einer Resolution den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als "verantwortlich für den Mord" an dem Journalisten Jamal Khashoggi bezeichnet. Mit ihrem Beschluss stellte sich die Kongresskammer am Donnerstag frontal gegen US-Präsident Donald Trump, der die Beteiligung des mächtigen Thronfolgers an dem Verbrechen anzweifelt.