US-Visa sind nicht mehr gefragt

Von Brasilien bis Hongkong berichten US-Konsulate, dass die Zahl der Visaanträge drastisch zurückgegangen ist. Das zerstörte World Trade Center in New York und die Folgen der Terroranschläge für die US-Wirtschaft haben dem Bild Amerikas vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten erhebliche Kratzer zugefügt.



In Hongkong ist die Zahl der Visaanträge seit dem 11. September um 70 Prozent zurückgegangen. In Chile stellten im Vergleich zum Vorjahr nur noch halb so viele Menschen einen Einreiseantrag in die USA. In Rio de Janeiro sind die Schlangen der Antragsteller vor dem US-Konsulat deutlich kürzer geworden. 840.000 Menschen aus der ganzen Welt wurden 1999 in den USA eingebürgert, der Großteil kam aus Mexiko und den Philippinen. Jetzt denken einige von ihnen über eine Rückkehr in die alte Heimat nach.



"Wir sind auf der Suche nach wirtschaftlicher Sicherheit hierher gekommen und wollten uns eine Karriere aufbauen", erzählt Bruzzone, "wir wollten gut leben, ein Haus kaufen, ein Auto haben, Kinder bekommen und sie mit einer guten Ausbildung aufwachsen sehen." Während Washington den Vergeltungsschlag vorbereitet, sind vor allem Moslems besorgt, sie könnten in den USA zum Opfer von Ressentiments und Hass werden.



"Bis jetzt war Amerika das Land der Möglichkeiten für mich", sagt Yasar Shafi, Medizinstudent in Neu Delhi. "Ab jetzt wäre es der schlechteste Platz der Welt zum Leben, denn ich bin Moslem." Nach den Terrorangriffen gab es in den USA dutzende Berichte über Angriffe auf Moslems, Beschimpfungen und Pöbeleien. "Das macht der ganzen amerikanischen Idee von einem freien Land ein Ende", analysiert der Ägypter Mahmoud Farahat, der an der Universität von Miami studiert. Obwohl das Leben nicht mehr wie früher sein wird, will Farahat in den USA bleiben.



Seit 38 Jahren lebt der Arzt Rodolfo Araujo in den USA, in spätestens zwei Jahren will er als Pensionist aus Morris im US-Staat Illinois nach Kolumbien zurückkehren. Nach dem 11. September fühlt er sich in seinem Vorhaben noch bestärkt, auch der Bürgerkrieg in Kolumbien kann ihn davon nicht abhalten.



In anderen Teilen der Welt hat die Faszination Amerika dagegen nichts eingebüßt. Für die 28-jährige Effiah Nkrumah aus Ghana bergen die USA nach wie vor die Aussicht auf ein besseres Leben. "Amerika ist Amerika", sagt Nkrumah, die sich vor der US-Botschaft für ein Visum angestellt hat, "was immer dort geschieht, es bleibt das Land des Wohlstands."