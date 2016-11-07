US-Wahl zwischen Pest und Cholera?

Donald Trumps Anhänger trommeln unermüdlich: "So einen wie ihn wird es nie mehr geben." So einen gab es auch bisher nicht. Deshalb hat Trump einen Platz in der US-Geschichte sicher, selbst wenn er die Präsidentschaftswahl verlieren sollte. In den bisherigen 58 Präsidentschaftswahlkämpfen trat kein Kandidat auch nur annähernd so flegelhaft, gehässig und sachlich unbedarft auf wie Trump. Keiner ließ so wenig Regierungsprogramm erkennen wie er. Sein Programm ist Selbstinszenierung. Er verkauft die Marke Trump und hält sich an eine alte Hollywood-Regel: Auffallen egal womit, Hauptsache man bleibt in den Schlagzeilen. So hat er in Umfragen zum Teil mehr als 40 Prozent Zustimmung erzielt.

Die wenig beachtete sozioökonomische Lage der USA spielt in dieser Entwicklung eine gewichtige Rolle. Seit 1989 stieg der Anteil der reichsten 10 Prozent am Gesamtvermögen von 69 auf 76 Prozent, jener der Mittelschicht sank von 30 auf 23 Prozent. Der Rest entfällt auf 15 Prozent Arme. Also geht die Angst vor sozialem Abstieg um. Und Trump soll diesen Trend umkehren? Da wirkt die Marke Trump: Wer es zum Multimilliardär schafft, hat auch die Führungsqualität, sein Wahlversprechen einzulösen: "Wir machen Amerika wieder großartig."

Leider wird eine Schattenseite Trumps, der die "Ungebildeten besonders liebt", nicht stärker ausgeleuchtet. Er bezahlt nach Art eines klassischen Kapitalisten die kleinen Mitarbeiter seines Immobilienimperiums unter Tarif - und wer meckert, fliegt auf der Stelle. Geeichte Republikaner sehen darüber weg, weil Trump ihr übliches Halali gegen "Washington" anpeitscht. Für sie ist "Washington" Inbegriff einer Machtzentrale, in der eine Elite alles unternimmt, um die Selbstverantwortung der Bundesstaaten und Kommunen einzuschränken. Demokratie bedeute nämlich politische Entscheidung "ganz unten" und so wenig wie möglich "ganz oben".

Aus diesem Blickwinkel zählt Hillary Clinton fest zum Washingtoner Establishment. Und Trump ließ keine Chance aus, die Demokratin noch zusätzlich zu entwürdigen. Er zählte genüsslich Seitensprünge ihres Ehemanns Bill auf und folgerte daraus: "Wie soll sie Amerika befriedigen, wenn sie nicht einmal ihren Mann befriedigen kann?" Seine Zuhörer johlten vor Vergnügen. Daneben bezeichnete er Frauen als vogelfrei für Machos.

Gebrauchtwagen im Wahlkampf

Nicht nur Amtsinhaber Barack Obama hält Trump für "beispiellos unqualifiziert". Bar jeder politischen Erfahrung kommt er sachlich gegen die ehemalige Senatorin und Außenministerin Clinton nicht an. Da spielt es eine untergeordnete Rolle, dass Obama wichtige außenpolitische Themen selbst in die Hand nahm und Clintons Neigung, in kritischen Zonen auf militärisches Eingreifen zu drängen, bremste.

Allerdings hängt der ehrgeizigen Hillary die Affäre um das verblüffende Ungeschick, als Außenministerin Kontakte über einen privaten Mailserver abzuwickeln, genauso als Klotz am Bein wie die "privaten" Unternehmungen der Clinton-Stiftung. Trump nietet das zu einer widerwärtigen Sippenhaftung um. Tatsache ist freilich, dass 70 Prozent der US-Bürger Clinton nicht für vertrauenswürdig halten. Es mag so aussehen, als stünden die USA vor der Wahl zwischen Pest und Cholera - das sicher nicht, denn stärker als der Präsident ist der Kongress, der Präsidenten lahmlegen könnte.

Die erste TV-Konfrontation zwischen Präsidentschaftskandidaten fand 1960 zwischen Richard Nixon und John F. Kennedy statt. Nixon hatte auf schützendes Make-up verzichtet und schwitzte daher stark. Er wirkte übermüdet und schlecht rasiert. Kennedy beschloss diese Konfrontation mit einer angeblich wahlentscheidenden Frage an die TV-Zuseher: "Würden Sie diesem Gentleman einen Gebrauchtwagen abkaufen?" Kennedy gewann die Wahl mit 303 zu 219 Wahlmännerstimmen. Die spannende Frage lautet jetzt, wer Trump oder Clinton einen Gebrauchtwagen abnähme.