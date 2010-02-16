USA bauen nach 30 Jahren Pause AKWs

Der Ausbau der Atomenergie sei nötig, um die Abhängigkeit der USA von Ölimporten zu verringern und den Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen zu verringern, erklärte Obama. "Um unseren wachsenden Energiebedarf zu decken und den schlimmsten Folgen des Klimawandels vorzubeugen, müssen wir unser Angebot an Nuklearenergie vergrößern, so einfach ist das", so Obama. Die neue Anlage soll 16 Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger ausstoßen als ein vergleichbares Kohlekraftwerk.



Nach dem Reaktorunfall in Three Mile Island in Pennsylvania, bei dem 1979 größere Mengen Radioaktivität freigesetzt wurden, hatten die USA zunächst auf den Bau neuer Anlagen verzichtet.