USA befürchten 90.000 Grippetote

Demnach könnte sich in den nächsten Monaten jeder zweite Amerikaner mit dem H1N1-Virus anstecken, ab Mitte Oktober wird ein Höhepunkt der Infektionswelle erwartet.



Im schlimmsten Fall müssten 1,8 Millionen US-Bürger im Krankenhaus behandelt werden. Die US-Seuchenbehörde CDC in Atlanta nannte die Vorhersage aus Washington "ein plausibles Szenario, auf das wir uns vorbereiten müssen". (APA)