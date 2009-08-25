USA befürchten 90.000 Grippetote

Die Schweinegrippe könnte in der kommenden Influenzasaison in den USA zwischen 30.000 und 90.000 Todesopfer fordern. Das wären etwa doppelt so viele Grippetote wie 2008, sagte ein Beraterausschuss der US-Regierung für Gesundheitsfragen am Montagabend in Washington.
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Demnach könnte sich in den nächsten Monaten jeder zweite Amerikaner mit dem H1N1-Virus anstecken, ab Mitte Oktober wird ein Höhepunkt der Infektionswelle erwartet.
Im schlimmsten Fall müssten 1,8 Millionen US-Bürger im Krankenhaus behandelt werden. Die US-Seuchenbehörde CDC in Atlanta nannte die Vorhersage aus Washington "ein plausibles Szenario, auf das wir uns vorbereiten müssen". (APA)