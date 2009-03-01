USA: Der Iran kann die Atombombe bauen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Der Iran hat nach Informationen der Vereinigten Staaten ausreichend Material für den Bau einer Atombombe. "Offen gesagt, glauben wir das", sagte US-Generalstabschef Mike Mullen am Sonntag dem Nachrichtensender CNN.
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Kürzlich hatte die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) berichtet, dass der Iran in seiner Atomanlage Natanz knapp 1000 Kilogramm schwach angereichertes Uran produziert hat. Diese Menge würde theoretisch reichen, um genügend hoch angereichertes Uran für den Bau einer einzigen Bombe anzureichern. Teheran beteuert, dass sein Atomprogramm nur friedlichen Zwecken diene.