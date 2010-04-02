USA: Es geht weiter aufwärts

Das war erst der dritte Stellenzuwachs seit Ausbruch der Rezession Ende 2007 und zugleich der größte seit März 2007. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 9,7 Prozent.



Die Wirtschaft reagiert damit auf die bessere Geschäftslage. Am Jahresende 2009 war sie mit 5,6 Prozent so kräftig gewachsen wie seit über sechs Jahren nicht mehr.



Von der Erholung am Arbeitsmarkt hängt die weitere Entwicklung der weltgrößten Volkswirtschaft ab. In der Rezession hatten 8,4 Millionen Amerikaner ihren Job verloren, was den privaten Konsum dämpft. Dieser macht gut zwei Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung aus.



"Ein Beschäftigungswachstum ist das letzte fehlende Teil im Puzzle", sagte der Ökonom von Nomura Securities International, Zach Pandl. "Wir bauchen für einen nachhaltigen Aufschwung ein Wachstum bei Stellen und Löhnen."



(Reuters)