USA: Homo-Ehe auf dem Vormarsch

Gleichgeschlechtliche Paare haben von nun an dieselben Rechte und Pflichten wie heterosexuelle Paare in New Hampshire, erklärte Lynch.



Der demokratische Politiker hatte darauf bestanden, dass die Abgeordneten das Gesetz so abänderten, dass Kirchen oder religiöse Gruppen in keiner Weise verpflichtet werden, Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare vorzunehmen. Das Gesetz tritt am 1. Jänner in Kraft, zwei Jahre nach der Anerkennung eingetragener Lebenspartnerschaften in New Hampshire.



Bisher konnten Homosexuelle in den USA nur in den Staaten Massachusetts, Connecticut, Maine, Vermont und Iowa heiraten. In Maine wollen Gegner die Homo-Ehe mit einer Volksabstimmung wieder abschaffen. In Kalifornien hat das Oberste Gericht kürzlich eine auf diesem Wege erfolgte Abschaffung der Homo-Ehe bestätigt.