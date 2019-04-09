"USA ist Anführer des internationalen Terrorismus"

Teheran. Nach der US-Entscheidung zur Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als "Terrororganisation" hat Irans Präsident Hassan Rouhani die USA als wahren "Anführer des internationalen Terrorismus" bezeichnet. Während die Revolutionsgarden "seit ihrer Gründung" gegen den "Terrorismus kämpfen", hätten die USA versucht, die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) gegen die Staaten der Region "zu benutzen", sagte Rouhani am Dienstag.

"Wer seid ihr, dass ihr die revolutionären Institutionen zu Terroristen erklärt?", fragte Rouhani an die Adresse der USA gewandt bei einer Rede anlässlich des Tages der Atomtechnologie im Iran. "Wer propagiert und fördert heute den Terrorismus in der Welt?" Die Revolutionsgarden unterstützten die syrische und die irakische Regierung gegen die Jihadisten, betonte der iranische Präsident. Die USA dagegen kämpften nicht gegen die IS-Miliz und versteckten stattdessen ihre Anführer.

Revolutionsgarden als "ausländische Terrororganisation"

Die USA hatten die Revolutionsgarden am Montag offiziell als "ausländische Terrororganisation" eingestuft. Der Iran erklärte die USA daraufhin zum "staatlichen Unterstützer des Terrorismus" und die US-Truppen in der Region zu "Terrorgruppen". Die Revolutionsgarden wurden nach der Islamischen Revolution 1979 als Miliz zum Schutz des neuen Systems gegründet und haben sich seitdem zu einer Armee mit eigener Marine und Luftwaffe entwickelt. (apa, afp)