USA: Streit um Obersten Gerichtshof

Konservative warnten Bush bereits, Gonzales zu nominieren, dessen Einstellung zur Abtreibung von der religiösen Rechten als zu liberal angeprangert wird. Das würde zu einem Abbröckeln der konservativen Unterstützung führen, teilte eine Delegation konservativer Rechtsanwälte Vertretern des Weißen Hauses bei einem Treffen mit.



Verschiedene demokratische Senatoren riefen Bush auf, die Opposition vor der Nominierung eines Kandidaten zu konsultieren und sicherzustellen, dass ein "Pragmatiker" den frei werdenden Platz besetzt. Die Frauenorganisation NOW, die wie die Demokraten einen Rechtsruck im Obersten Gerichtshof und als Folge eine Einschränkung des Abtreibungsrechts befürchtet, rief den "nationalen Notstand" aus und kündigte Protestaktionen im Fall eines konservativen Kandidaten an.



Bush selbst prüfte nach Angaben des Weißen Hauses am Wochenende verschiedene Optionen. Eine Nominierung wird er frühestens nach seiner Rückkehr vom G-8-Gipfel in dieser Woche in Schottland bekanntgeben. Experten rechnen aber damit, dass er sich mehr Zeit lässt.