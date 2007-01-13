USA verschärft Sanktionen gegen Weißrussland

Die USA haben ihre Sanktionen gegen Weißrussland weiter verschärft. Präsident George W. Bush hat am Freitag eine Novelle des Weißrussland-Demokratie-Gesetzes von 2004 unterzeichnet, das die Opposition gegen das autokratische Regime unterstützt. Die USA fordern die Freilassung von politischen Gefangenen und anerkennen die Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko im März 2006 nicht.
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Zu den prominentesten Gefangenen gehört der Oppositionspolitiker Alexander Kosulin, dessen Gesundheitszustand sich wegen eines Hungerstreiks in einem kritischen Zustand befindet. Kosulin wurde im März vergangenen Jahres verhaftet, nachdem er eine Demonstration gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl angeführt hatte. Er war einer von vier Kandidaten der Wahl, die im Westen als undemokratisch kritisiert wurde. Lukaschenko wurde zum Wahlsieger erklärt und trat daraufhin seine dritte Amtszeit an. Im Sommer wurde Kosulin zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
Informationen zu Weißrussland
Der Vielvölkerstaat mit 9,7 Mio. Einwohnern wird seit 1994 von Aljaksandr Lukaschenko autoritär regiert. Die Parlamentswahlen vom 19. März 2006 werden von westlichen Beobachtern als undemokratisch bezeichnet.