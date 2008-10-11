USA vor einer Welle von Pleiten

63 Prozent der befragten Unternehmer sagten, es sei schwieriger geworden, Kredite zu bekommen. Im bereits turbulenten August lag der Anteil bei 50 Prozent.



Acht von zehn Firmen registrierten zudem zuletzt einen Umsatzrückgang. An der Befragung nahmen 602 repräsentativ ausgewählte Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten teil. (Reuters)