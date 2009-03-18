USA wollen Homosexuelle nicht mehr kriminalisieren

Die Vereinigten Staaten seien ein entschiedener Verteidiger der Menschenrechte und Kritiker von Menschenrechtsverletzungen in aller Welt, erklärte das Außenministerium am Mittwoch. Deshalb hätten sie sich den Unterzeichnern der Erklärung angeschlossen.



Die Vereinten Nationen hatten die Deklaration im vorigen Dezember gegen den Widerstand vieler muslimischer Länder beschlossen. Sie wurde bisher von 66 Staaten angenommen. In der Entschließung wird die Verfolgung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts verurteilt.