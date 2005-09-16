VA Tech Hydro vor Verkauf

Die VA Tech Hydro umfasst neben Turbinen und Generatoren für Wasserkraftwerke auch Gas-Kombi-Kraftwerke. Als Preis für diese Sparte der VA Tech, die vergangenes Jahr mit über 3.000 Mitarbeitern 884 Mio. Euro Umsatz gemacht hat, wurden in Medienberichten bisher 250 bis 300 Mio. Euro kolportiert.



Die Anzahl der Interessenten liegt "im zweistelligen Bereich" so Strasser gegenüber der "Wiener Zeitung". Ein möglicher Käufer, der seine Absichten diese Woche bestätigt hat, ist der Industrielle Mirko Kovats mit seiner Austrian Energy & Environment. Auch für KTM-Chef Stefan Pierer ist die VA Tech Hydro ein Wunschobjekt, das er in einem Konsortium mit dem Mittelstandsfinanzierer UIAG erwerben möchte. Zu den weiteren Interessenten, die im Vorfeld genannte wurden, zählt der steirische Hightech-Produzent Andritz.



Die Job- und Standortgarantie, die Siemens für das Werk in Weiz abgegeben hat, wird der Käufer voraussichtlich übernehmen müssen.