Van Rompuy: EU wird Euro-Krisenmechanismus schaffen

Van Rompuy sagte nach dem Euro-Sondergipfel in der Nacht auf Samstag, die Kommission werde für das Sondertreffen der EU-Finanzminister am Sonntag einen Vorschlag für einen "europäischen Stabilisierungsmechanismus" unterbreiten.



"Wir werden die Stabilität und die Integrität der Eurozone gewährleisten", versicherte Van Rompuy. Die Eurozone sei derzeit mit einer "schwerwiegenden Lage" konfrontiert. "Wir werden den Euro verteidigen, egal was dies erfordert", sagte EU-Kommissionschef Jose Manuel Barroso.