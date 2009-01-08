Vaterlosigkeit

40 Prozent der geschiedenen Männer brechen hierzulande den Kontakt zu ihren Kindern ab, drei Jahre nach einer Trennung sind es bereits drei von vier Kindern, die ihre leiblichen Väter nicht mehr sehen. Wer sich nicht mit dem Vater messen kann, spürt sich selbst nicht, wie ein Psychologe ausführte. Als Ersatz bleiben anscheinend die Aggression gegen andere oder gegen sich selbst.