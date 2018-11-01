Vegetarier sind doof!

- Mama . . .



- Was ist denn, Kevin?



- Ich mag das nicht essen.



- Wieder einmal. Und was willst du essen?



- Fleisch.



- Zum tausendsten Mal, Kevin: Wenn du so groß und stark werden willst wie dein Papa oder wie Onkel Hildebrand, dann musst du viel Grünzeug essen, aber kein Fleisch. Fleisch ist nicht gut. Wir sind alle Vegetarier, ich, dein Papa, Onkel Kurt, Tante Gundula, Opa Hildebrand, einfach alle.



- Vetegarier sind doof!



- Das heißt Vegetarier, und wir sind nicht doof. Merk dir das Kevin. Iss jetzt dein Grünzeug.



- Bääääh . . . ! Mama . . .



- Ja, Kevin?



- Was ist eigentlich Eluvotion?



- Du meinst Evolution. Das ist, wenn man sich weiterentwickelt.



- Tun das alle, das Evolutionieren?



- Ja, sicher.



- Mama . . .



- Kevin, du nervst.



- Aber, Mama, wenn alle evolutionieren, dann evolutionieren wir doch auch. Wenn wir heute

Ve-ge-tarier sind, dann sind wir vielleicht bald alle Fleischotarier.



- Hippokind, Kevin, Du bist kein Löwe, du bist ein Nilpferd. Aber wenn Du brav dein Gras gegessen hast, darfst du meinetwegen eine Antilope versuchen. Du musst aber selber abbeißen.



- Au fein, danke Mama!



Einem Bericht von "Spektrum der Wissenschaft" zufolge wurden Nilpferde beobachtet, wie sie Fleisch aus einer toten Antilope herausbeißen wollten. Der Versuch misslang aufgrund des für Fleischverzehr ungeeigneten Nilpferd-Gebisses.