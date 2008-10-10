Vekselberg bangt um Aktien

Oligarch muss mit Banken über Kreditverlagerung bei Oerlikon verhandeln. | Moskau. Reiche Russen sind nicht vor der Finanzkrise gefeit: Viktor Vekselberg hatte seine Aktienpakete bei den Schweizer High-Tech-Unternehmen Oerlikon und Sulzer auf Kredit gekauft. Aufgrund der stark gefallenen Kurse verlangen die Banken nun größere Sicherheiten. Nach einem Bericht der russischen Wirtschaftszeitung "Wedomosti" bestätigte der Multimilliardär, mit seinen Banken über eine Restrukturierung verschiedener Kredite zu verhandeln. Dabei soll es sich insbesondere um die Aktienkäufe bei Sulzer und Oerlikon handeln, wie ein Informant aus dem Umfeld von Vekselbergs Firma Renova der Zeitung berichtete.