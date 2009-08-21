Vera und die Leiden der Hera

Abseits ihrer Bucherfolge bereicherte sie die Regenbogenpresse vor allem mit Skandalen, etwa einen wüsten Rosenkrieg mit vielen betroffenen Kindern oder finanziellen Kalamitäten ihres neuen Mannes Engelbert Lainer. Dann wurde es still um die Autorin - wie man nun bei Vera erfuhr, war sie pleite. Der Ex-Mann hatte ihr Geld falsch angelegt. "Wir mussten unser Haus am Mondsee verkaufen und in eine Salzburger Mietwohnung ziehen", schildert sie die schreckliche Zeit, in der sie "alle meine Reserven mobilisieren musste", um zu überleben. Den Kindern soll es gar nicht so schlecht gefallen haben, in der Schule plötzlich wie "normale Menschen" und nicht wie Promis behandelt zu werden. Doch zum Glück kam ein genialer Finanzberater, der alles wieder gutmachte - und dafür auch bei Vera gratis für sich werben durfte. Wie gerecht doch die Welt ist.