Veränderte Hierarchie

Landwirtschafts- und Umweltminister Wilhelm Molterer hat nach knapp einem Jahr Umbauarbeit sein Ressort stark verändert. Die zehn Sektionen werden auf acht reduziert und die Abteilungen neu organisiert. Sektionschef Walter Tausch übersiedelt als Agrarattaché nach Spanien. Die Funktion des Gruppenleiters verschwindet aus der Hierarchie, die Betroffenen bekommen neue Aufgaben oder gehen in den Ruhestand. Bis zum Jahr 2003 sollen 180 Mitarbeiter ausscheiden, betont der Minister. Ihm geht es um geringere Kosten und effizientere Abläufe. Als rechte Hand des Ministers ist Generalsekretär Werner Wutscher für einen halbwegs konfliktfreien Verlauf der Reform verantwortlich.