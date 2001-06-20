Der europäischen Consultingbranche wird ein Wachstum von 17% pro Jahr vorausgesagt. Die Ursachen für diesen Boom sind mannigfaltig: Die europäische Wirtschaft durchlebt eine Umbruchsphase ungewohnten Ausmaßes, ausgelöst durch Euroeinführung, Osterweiterung und neue Kommunikationstechnologien. "Dass noch so gute Businesspläne und vertrautes Führungs-Know-how in solch dynamischen Zeiten oft zu kurz greifen, ist verständlich", erläutert Roswita Königswieser, Buchautorin und geschäftsführende Gesellschafterin der Beratergruppe Neuwaldegg: "Darin sehe ich auch den Grund, warum der Beratermarkt gefragt sein wird - die Unternehmen holen sich zunehmend Unterstützung bei komplexen Wandlungsprozessen." Widerspruchsmanagement ist nach Ansicht der Beratergruppe Neuwaldegg der Erfolgsgarant für die Zukunft. "SIMsalabim - Veränderung ist keine Zauberei" ist ein Buch über Systemisches Integrationsmanagement (SIM), in dem eine Reihe von Fallbeispielen, wie Widersprüche erfolgreich gemanagt werden können, aufgezeigt und analysiert werden.



R. Königswieser/U. Chichy/G. Jochum (Hg.): "SIMsalabim - Veränderung ist keine Zauberei", Klett-Cotta 2001, 360 Seiten, 500 Schilling