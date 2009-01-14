Verantwortung tragen

Generell aber dürften sich Veranstalter derartiger Extremevents nicht aus der Verantwortung nehmen. Sonst wären beim Zugspitz-Lauf vor einigen Monaten nicht zwei Menschen vor Erschöpfung gestorben. In Wengen wurde das Ziel-S entschärft. Hermann Maier findet es schade. "Es liegt in der Eigenverantwortung des Läufers, ob er bremst oder nicht." Doch genau solche Sportler wie Maier muss man vor ihrem Ehrgeiz und ihrerer Sucht nach Erfolg schützen.