Verbales Ende der Scheinmoral

Die Einhaltung des Verbots wurde überprüft; kamen die entsprechenden Wörter in einer Sendung doch vor, wurden sie mit einem Piep-Ton überdeckt. Dass sich Zuseher meist aus dem Kontext zusammenreimen konnten, welches Wort gestrichen worden war, zeugt von Scheinmoral in Reinkultur. Nun hat ein Gericht in New York diese Richtlinien vage als gegen die Verfassung verstoßend eingestuft und eine rege Diskussion ausgelöst (Siehe Artikel ,Das Ende der Piep-Orgie´



Dass es nach einer möglichen Lockerung der Regelung langfristig zu einer Flut an verbalen Schweinereien im US-Fernsehen kommt, ist nicht zu erwarten. Leider genauso wenig, dass sich dadurch die dahinter stehende Scheinmoral in Luft auflösen wird. Für den Schutz der Jugend - den nennen Befürworter als Grund für die Regelung - war immer schon Aufklärung effektiver als das Verbot.