Verblassende Erinnerungen

Rapid-Fans werden sich an Rubin Kasan, den neuen russischen Meister erinnern. Und es werden gute Erinnerungen sein. Doch Rubin Kasan ist längst nicht mehr die Mannschaft von 2004, als Rapid mit dem vielzitierten Wunder von Kasan mit dem Aufstieg klappte, und auch nicht mehr jene von 2007, als sich Rapid ebenfalls durchsetzte.
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Derzeit ist Rubin die beste Mannschaft der russischen Liga, und das will - auch das hat sich längst geändert - durchaus was heißen. Mit viel Geld werden Klubs, eine Liga und letztlich auch eine Nationalmannschaft aufgebaut, die sich vor den traditionellen Fußball-Großmächten alles andere als verstecken müssen. Das steht spätestens seit der Euro fest. Die guten Erinnerungen österreichischer Klubs gegen russische dagegen werden mehr und mehr verblassen.
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