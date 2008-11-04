Verblassende Erinnerungen

Derzeit ist Rubin die beste Mannschaft der russischen Liga, und das will - auch das hat sich längst geändert - durchaus was heißen. Mit viel Geld werden Klubs, eine Liga und letztlich auch eine Nationalmannschaft aufgebaut, die sich vor den traditionellen Fußball-Großmächten alles andere als verstecken müssen. Das steht spätestens seit der Euro fest. Die guten Erinnerungen österreichischer Klubs gegen russische dagegen werden mehr und mehr verblassen.



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