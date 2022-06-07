Verbot für Verbrennungsmotoren ab 2035 sorgt für Unmut

Straßburg. Im EU-Parlament in Straßburg hat eine besonders arbeitsintensive Woche begonnen, die gleich zum Auftakt mit Erfolgsmeldungen aufwarten konnte. In den so genannten Trilogen kam es in der Nacht auf Dienstag zu finalen Einigungen bei zwei lange verhandelten Themen. Zum einen wurden einheitliche Standards für Mindestlöhne in der EU beschlossen, von denen mehr als 25 Millionen Menschen profitieren. Zum anderen kam die Regelung für einheitliche Ladestecker unter Dach und Fach - ab Mitte 2024 sollen alle Geräte über eine USB-C-Buchse verfügen.



Generalthema der Woche ist ohnehin der Klimawandel, genauer gesagt das ambitionierte Kommissionsprogramm "FitFor55". Mit dem Paket will die EU klimaschädliche Treibhausgase bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent reduzieren sowie bis 2050 klimaneutral werden. Abgestimmt wird über acht verschiedene Gesetzesentwürfe, darunter finden sich eine Ausweitung des EU-Emissionshandels auf die Luft- und Schifffahrt, ein Grenzausgleichsmechanismus, die Lastenteilung, Landnutzung, ein Klima-Sozialfonds und CO 2 -Normen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Gerade der letzte Punkt ist bis zum letzten Augenblick umstritten, der Ausgang der Abstimmung unklar. Die Kommission will ein generelles Verbot von Verbrennungsmotoren bei Pkw ab 2035, das erregt auf mehreren Ebenen Unmut.

"Fridays for Hubraum"