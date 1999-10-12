Verbund wurde erneut für 5 Jahre der "Energiepartner" der ÖBB

Das Vertragsvolumen über den zu liefernden Strom liege bei 3,5 Mrd. Schilling, eine Preisklausel sorge für beste Bezugsbedingungen, sagte Draxler. Er präferiere jedenfalls auch nach Ablauf des



Vertrages weiterhin eine österreichische Lösung.



Mit 1.245 GWh liefere der Verbund nahezu die gesamte Menge an Fremdstrom, die die ÖBB benötigten, erklärte Haider. Insgesamt verbrauchen die ÖBB rund 2.100 GWh pro Jahr. Der Verbund ist übrigens der



einzige Betreiber, der die 16 2/3 Hertz-Frequenz, den Betriebsstrom der Bahn, herstellen kann.



Kapitalerhöhung bei tele.ring



Im Telekombereich werden Verbund und ÖBB bei der Kapitalerhöhung bei der tele.ring Telekom Service GmbH mitziehen und damit ihre syndizierte Sperrminorität von 25,2% halten. Bis 2002 sollen der



tele.ring 7,6 Mrd. Schilling an neuem Kapital zugeführt werden. Dies werde durch eine Kapitalerhöhung und ein Gesellschafterdarlehen bewerkstelligt, betonten Draxler und Haider gestern weiter. Die



weiteren Anteilshalter sind Mannesmann Eurokom GmbH (53,8%) und Citykom Austria Telekommunikations GmbH (21%). tele.ring habe durch das Festnetzangebot 1012 privat und die 4. Mobilfunklizenz an



Bedeutung gewonnen und solle durch die Kapitalerhöhung weiterhin ein starker heimischer Player bleiben. Mittelfristig wolle man neben der Post die Nr. 2 in Österreich werden.