Verfahren gegen Heinrich Traumüller eingestellt

Wien. In den Fällen Buwog und Terminal Tower Linz wurde auch gegen den früheren Kabinettschef von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Heinrich Traumüller, ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Traumüller, der von Februar 2000 bis Juli 2002 Grasser Kabinettschef war, aber eingestellt, weil sie keinen tatsächlichen Grund zu einer weiteren Verfolgung sieht.