Vergiss mein Dach nicht! Dach Dienstbarkeiten für den guten Zweck

Viele wollen mit Ihrem Vermögen und Dach auch gutes tun. In den USA werden mit Crowdfunding nicht nur Profit orientierte Projekte finanziert. Es gibt dort in der Zwischenzeit schon einige Plattformen die einzelne Solarmodule spenden um benachteiligten Menschen zu unterstützen wie die wunderbare Seite von The People's Solar zeigt. Es wird von Vereinen der Strom verkauft um mit dem Gewinn aus dem billigen Solarstrom, welcher ja deutlich billiger als herkömmlicher Strom ist , regionale Sozialprojekte zu unterstützen.<br style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">Wer also heuer etwas gutes tun will der wechselt zu Solarstrom und lässt den Gewinn einer Organisation zukommen. Gerne helfe ich bei größeren Dächern, Freiflächen oder Parkflächen bei der Planung und mache auch die Behördenwege. Bei Gemeinnützigkeit des Projektes montiere ich gleich Ihre Photovoltaik Anlage zum Gestehungspreis für unter 800 EURO pro kWp aus Repowering Projekten.