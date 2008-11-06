Vergünstigungen für Vereine vor dem Aus?

Konkret geht es um die Begünstigung bei den Reisekosten, nach denen Vereinsfunktionäre, Sportler, Trainer und Künstler steuerfreie Reisekostenersätze für jede Fortbewegung bekommen können - unabhängig von der zurückgelegten Entfernung. Wenn zum Beispiel ein Hobbyfußballer von seinem Verein eine Aufwandsentschädigung für die Fahrten von seiner Wohnung zum zehn Kilometer entfernten Sportplatz bekommt, ist diese bis zu einer gewissen Höhe steuerfrei.



Bei anderen Dienstnehmern geht das nicht. Diese können zwar auch steuerfreie Reisekostenersätze wie Taggelder und Kilometergeld bekommen - allerdings nur dann, wenn die Reise mindestens drei Stunden dauert und dabei eine größere Wegstrecke zurückgelegt wird.



Obwohl der Unabhängige Finanzsenat (UFS) in Innsbruck diese Begünstigung der Vereine vor fast zwei Jahren als gesetzeswidrig verurteilt hatte, wurden die Richtlinien noch nicht geändert. Die Finanzämter erster Instanz sind also - zur Freude der Vereine - weiter daran gebunden. "Dennoch sind die Vereinsrichtlinien kein Gesetz", gibt der Steuerberater Alexander Perl von der Kanzlei Hübner & Hübner zu bedenken. Bei einer Berufung gegen einen erstinstanzlichen Bescheid könnte der UFS daher wieder von den Richtlinien abweichen.



Sportsubvention



Nicht nur in steuerlicher Hinsicht steigen Vereine günstig aus. Auch die Sozialversicherung gewährt ein Zuckerl: Aufwandsentschädigungen für Vereinssportler und -trainer sind bis zu einem monatlichen Betrag von 537,78 Euro von der Beitragspflicht zur Sozialversicherung befreit. Sie müssen lediglich glaubhaft dargelegt werden.



"Die pauschale Regelung ist verfassungswidrig, weil kein anderer Dienstnehmer so gut gestellt ist wie ein Vereinssportler", poltert Christian Moder, Direktor der Burgenländischen Gebietskrankenkasse. "Das ist eine versteckte Sportsubvention."



Moder sind jene Vereinsfußballer ein Dorn im Auge, die "Quasi-Berufsfußballer" sind und "zwischen 800 und 1500 Euro verdienen". Diese würden ungerechtfertigt einen Teil ihrer Einkünfte "an der Sozialversicherung vorbeischmuggeln können".



Wie aus einem Fachbeitrag des Steuerberaters Rainer Hack in der "Arbeits- und Sozialrechtskartei" des Linde Verlags hervorgeht, zeichnet sich neuerdings allerdings eine strengere Vorgehensweise mancher Gebietskrankenkassen, wie etwa der Burgenländischen, gegenüber Hobbyfußballern ab: Aufwandsentschädigungen bis zu einer Höhe von 537,78 Euro seien nur dann von der Sozialversicherung befreit, wenn es sich um Sachaufwendungen wie zum Beispiel Arbeitskleidung handelt.



Kriminalisierung



Wenn also ein Hobbyfußballer oder Musikkapellmeister für Zeitaufwand oder Fahrten ein Entgelt als "Aufwandsentschädigung" bekommt, ist dieses nicht beitragsfrei.



Für Hack bedeutet das eine Kriminalisierung der Vereinsvertreter, die bisher der Ansicht waren, dass es bei kleinen Vergütungen bis zu 537,78 Euro keine Sozialversicherungspflicht gibt. "Das ist überraschend und bringt für kleine Vereine Probleme und Rechtsunsicherheit", erklärt der Steuerberater im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Dass die Sozialversicherungsbeiträge nur für Quasi-Berufsfußballer eingehoben werden sollen, glaubt Hack nicht. Er befürchtet, dass die Einschränkung der sozialversicherungsrechtlichen Begünstigung den Bestand kleiner Vereine gefährdet. "Vielen Vereinsobmännern und -funktionären, die für etwaige Beitragsvorschreibungen auch persönlich haften, reicht es bereits. Dass es unter diesen Voraussetzungen Nachfolger geben wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich", sagt Hack.



Hacks Artikel hat viel Staub aufgewirbelt. Wie die "Wiener Zeitung" erfahren hat, war er sogar Anlass für ein Treffen der Gebietskrankenkassen mit dem Sozialministerium. Dort sei jedoch lediglich klargestellt worden, dass die Aufwandsentschädigungen für Hobbyfußballer schon seit längerem genauer unter die Lupe genommen werden.