Verhaltenskodex für NGOs

Ausgearbeitet wurde das Dokument von Oxfam, Amnesty, Save the Children, Greenpeace und Care. Gemeinsam mit sechs weiteren Organisationen rufen sie alle internationalen NGOs dazu auf, die Erklärung zu unterzeichnen.



Survivals Generaldirektor Stephen Corry sagte dazu: "Dies ist eine wirklich wichtige Initiative. NGOs haben heute die Macht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und Politik mitzugestalten und es ist sehr wichtig zu erkennen, dass mit dieser Macht auch eine Verantortung bezüglich Offenheit und ethischem Verhalten einhergeht. Diese Erklärung setzt den Vergleichspunkt, an dem sich, wie wir hoffen, andere Hilfsorganisationen orientieren werden."



Neben Survival International sind die Erstunterzeichner der Erklärung ActionAid International, Amnesty International, CIVICUS World Alliance for Citizen Participation, Consumers International, Greenpeace International, Oxfam International, International Save the Children Alliance, International Federation Terre des Hommes, Transparency International und World YWCA.



Dokument Accountability Charter for international NGOs (PDF)