Verhexende Zauberei

Halleluja, es gibt sie also doch . Die Antwort auf alle Fragen: Sarina. Die Lösung aller Probleme: Sarina. Umrahmt von zwei bombastischen Steinengeln blickt sie auf AstroTV in die Zukunft. Bombastisch ist auch Sarina (Ist die jetzt eigentlich eine Hexe?), wenn sie zartest bekleidet mit auftoupierten Locken und Fingernägeln, so lang wie Tigerkrallen, Fragen der Anrufer beantwortet.



Der Schriftzug "Ihre wichtigste Frage an Sarina" spannt sich auf dem Bildschirm von der Zehe des einen Engels zum Kleiderzipfel des anderen. Ein Info-Kasten mit dem Hinweis: "Österreich: 2,17 Euro pro Minute" läuft den Flügelschwung des etwas verlegener blickenden Engels entlang. Ein faszinierender Anblick, der den Zuseher unweigerlich in seinen Bann zieht. Egal, ob er Sarina (Enkelin einer großen Hellseherin aus Berlin - hat sie selbst gesagt!) glaubt, oder nicht. Eine Fügung des Schicksals also, dass nicht das Ansehen, sondern nur das Anrufen 2,17 Euro pro Minute kostet. Zu viel späterer Stunde dieses Raum-Zeit-Kontinuums, in dessen Sog der Zap-Finger auf der Fernbedienung wie gelähmt verharrt, enthebt sich Sarina zwar schließlich selbst jeglicher Glaubwürdigkeit. Indem sie auf die Frage der Anruferin Manuela "Wie geht es meiner Mutter?" meint: "Sie wurde in der geistigen Welt von drei Personen, die es gut mit ihr meinen, erwartet." Und Manuela schluchzt: "Aber die Mama lebt ja noch!" (Tja, was man nicht vor dem hellseherischen Auge hat, hat man in den langen Fingernägeln...) Zu diesem Zeitpunkt ist das aber bereits egal: Besitzt Sarina doch die Gabe, einen von Kanal zu Kanal springenden Zuseher endlich zu fesseln. Und das ist in Anbetracht der CSI-Miami-Serien, Promi-Talkshows und Talente-Wettbewerben wahrlich zauberhaft.