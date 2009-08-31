Verkehrsrecht aktuell

In Fachkreisen haben sich die ARBÖ-Fachbücher als wertvolle Nachschlagewerke etabliert, aber auch Polizisten, Medien und juristisch Interessierten greifen oft und gerne darauf zurück.



Als Autor zeichnet der versierte Verkehrsjurist Dr. Herbert Grundtner, der als langjähriger Experte das Verkehrsrecht sprichwörtlich im kleinen Finger hat und dessen exzellenter Ruf weit über die Branche hinausreicht. Zu kaufen gibt es die Fachbücher ab sofort in allen 94 Prüfzentren des ARBÖ sowie im Generalsekretariat des ARBÖ in 1150 Wien, Mariahilferstr 180.



Preise



- Straßenverkehrsordnung (StVO) 18,60 Euro



- Führerscheingesetz (FSG) 15,90 Euro



- Kraftfahrgesetz (KFG) 39,90 Euro



- Alle drei zusammen (StVO, FSG u. KFG) 63,90 Euro