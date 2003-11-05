Wer würde nicht viel geben für ein regelmäßig verlängertes Wochenende? Wenn sich zu Samstag und Sonntag also noch ein freier Montag fügte. Radio Ö1 schafft das; bietet zumindest die Voraussetzungen dafür, dass man sich fast allwöchentlich in einem verlängerten (Programm-)Wochenende fühlt. So auch wieder vorgestern Abend. "On stage", eine der besten Neueinführungen des heimischen Kultursenders, bot in einem sommerlichen Rückblick eine Aufzeichnung vom Festival "Jazz an der Donau" im bayrischen Straubing.



Nicht urwüchsiger Bierzelt-Jazz war zu hören, den man hier vielleicht vermutet hätte. Elke Tschaikner präsentierte zwei Festival-Höhepunkte: den umjubelten Auftritt des Rosenberg-Trios mit fulminantem Swing und das berührende, mit feinstem Sensorium gestaltete Konzert der Sängerin Dianne Reeves mit ihrer Band. Das Rosenberg-Trio spielte in bester Tradition Django Reinhardts. Die Mitglieder des Trios, Angehörige einer Sinti-Familie, haben den Swing dazu zweifellos im Blut: Stochelo (Gitarre), Nous'che (Rhythmusgitarre) und Nonnie Rosenberg (Bass) spielten u. a. "Swing 42", einst von Django Reinhardt und Stephane Grappelli in eben jenem Jahr vom Quintette du Hot Club de France eingespielt.



Dass an diesem Abend in "Texte" auch mit "Untertagblues. Ein Stationendrama" Neues von Peter Handke zu hören war (eine zum Zeitreflex geratene Arbeit über einen wild gewordenen Mann in der U-Bahn und seine hochexplosive Seelenlage) und im "Radiokolleg" mit der Reihe über die Tomatis-Methode (noch heute und morgen, 9.30 und 22.40 Uhr) eine der interessantesten Medizinsendungen ("Hörtest, Hörtraining, Hörkur") seit langem gesendet wurde, unterstreicht die Theorie vom "verlängerten Wochenende".