Vermaledeiter Rabauke!

- Sie müssen auch uns verstehen: Sie können nicht einfach mit Steinen schmeißen, wenn Ihnen danach ist.

- Nicht?

- Nein.

- Und wenn ich es dennoch mache? Justament, meine ich?

- Dann kriegen wir Probleme.

- Wir?

- Wir.

- Sie mit mir oder ich mit Ihnen?

- Gute Frage, aber lassen wir das. Aber ganz unter uns: Warum tun Sie das eigentlich? Also: mit Steinen schmeißen?

- . . .

- Fühlen Sie sich einsam?

- Je, nun, viel Gesellschaft hab’ ich nicht.

- Verstehe, Sie wollen Aufmerksamkeit erregen.

- Das ist nicht der wahre Grund.

- Sondern?

- Ja, was glauben Sie denn? Leute wie Sie liegen eine ganze Nacht lang wach, weil Sie eine Gelse im Zimmer hören. Und unsereiner soll sich nicht irritiert fühlen, und zwar in höchstem Maße irritiert, wenn er von einer Raumsonde umschwirrt wird? Vielleicht kann ich ja auch zwei Sonden, will sagen: Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits kann ich mit einem guten Wurf diesen "Osiris Rex"-Brummer vielleicht erledigen. . .

- Und andererseits?

- Steine auf Sonden zu schmeißen, macht einfach Spaß!

Die Raumsonde "Osiris Rex" hat Bilder des Asteroiden Bennu erstellt. Was die Wissenschafter rätseln lässt: Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Bennu aktiv Partikel ins All ausstößt.