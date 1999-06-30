Vermögensberater sponsern Managementtage in Hernstein

Wolfgang K. Göltl, Bundesobmann der Finanzdienstleister, legte den TeilnehmerInnen den Weg in die Selbständigkeit, "die echteste Form der Selbstverwirklichung", ans Herz. Die Entscheidung für die



Selbständigkeit als unabhängige Finanzdienstleistungsunternehmer, denen er große Karrierechancen prognostiziert, würde nicht zuletzt auch langfristig Arbeitsplätze sichern.



Ausbildungsschwerpunkt



"Management-Praxis"



Der Leitidee der Vienna Business School-HAK 1 folgend, "die Schule der Unternehmer" zu sein, präsentierten die StudentInnen die Resultate ihrer praktischen Erfahrungen mit ausgewählten



Partnerfirmen wie Creditanstalt, Casinos Austria, ABB, BMW und Palmers.



"Es ist genauso wichtig, neben dem Lehrbuchwissen auch die Praxis und den Unternehmergeist in die Schule zu bringen", erklärte Fritz Aichinger, Obmann der Sektion Handel der Wirtschaftskammer Wien



und Präsident der Wiener Kaufmannschaft, der Trägerorganisation der Vienna Business School. "Management-Praxis" sei einer der Ausbildungsschwerpunkte der Vienna Business School.



Das eigene Unternehmen



ausprobieren



Im Rahmen der Managementtage in Hernstein präsentierten die SchülerInnen auch ihre originellsten Ideen, Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten aus der Übung "Dash for Cash" des abgelaufenen



Schuljahres, welche die fiktive Gründung eines eigenen Unternehmens zum Ziel hatte. Die unkonventionellen, innovativen Ideen der künftigen GeschäftspartnerInnen wurden zum Abschluß mit



Wirtschaftskammer-Präsident Leopold Maderthaner und Repräsentanten heimischer Unternehmen diskutiert, die von den Finanzdienstleistern eingeladen worden waren. "Wir können auf unsere Jugend und auch



auf unsere Schule zu Recht stolz sein", so Aichingers Resumee · die Managementtage in Hernstein sollen auch im nächsten Jahr das Schuljahr abschließen.