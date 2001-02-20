Vermögensverwaltung nach Plan von der AMV AG

Die Banken- und versicherungsunabhängige AMV setzt auf ein im Finanzdiensleistungsektor einzigartiges Franchisesystem. Der Anleger kann aus acht verschiedenen Produkten auswählen. Diese heißen - je nach Veranlagungsmotiv - "Kidsplan", "Generationsplan", "Rückstellungsplan", "Wohnplan", "Pensionsplan", "Sparplan", "Hypofin" und "Global Power Plan".



Ausgabeaufschläge gebe es keine, sagt AMV-Vorstandsvorsitzender Harald Loidl im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Es werde eine Management Fee eingehoben, die beim Einmalerlag (ab 35.000 Schilling) 1,5% bzw. beim monatlichen Ansparen (ab 1.000 Schilling) 1,75% betrage.



Die Wurzeln der AMV reichen bis in das Jahr 1991 zurück. 1999 wurde das Unternehmen als Aktiengesellschaft neu gegründet. Im Mai 2000 ging die AMV auf den deutschen Markt. Aus der Repräsentanz ist mittlerweile eine AG geworden. Im vergangenen Jahr hat die AMV ein Kundenvermögen von 2 Mrd. Schilling verwaltet, das ist gegenüber 1999 eine Verdoppelung.



Als Produktbeispiel sei hier der "AMV Kidsplan" genannt, der sich bestens für Eltern (oder Omas/Opas, Tanten/Onkel etc.) eignet, die ihren Kindern/Patenkindern/Enkeln einen optimalen Start ins Leben bieten wollen. Die Mindestlaufzeit beträgt acht Jahre, es besteht die Möglichkeit einer Prämienfreistellung. So wie die lieben Kleinen Jahr für Jahr an Größe zulegen, wächst auch das eingesetzte Kapital. Dabei stehen drei Varianten zur Auswahl:



1. Einmalerlag ab 35.000 Schilling



2. Einmalerlag + Sparen ab 35.000 Schilling plus 1.000 Schilling monatlich



3. Nur Sparen ab 1.000 Schilling im Monat.



Nähere Informationen unter www.amv.at