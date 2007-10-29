Verrauchter Kulturkampf

Kulturkampf "im Zentrum" am Sonntag: Totales Rauchverbot gegen österreichischen Kompromiss, kalter Zwang zum gesunden Leben gegen Verteidigung der Wiener Gemütlichkeit, gesundheitsgefährdete passiv rauchende Kellner gegen in die Pleite getriebene Wirte. Die jeweiligen Waffen der Kämpfer zersplitterten meist im ersten Gerangel mit dem Gegner - die Arena bedeckten schließlich angeschlagene Behauptungen, Umfragen und Statistiken.
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Eine lebendige Diskussion, die unentschieden ausgegangen wäre - ohne den Lungenfacharzt, der sich überheblich im Alleinbesitz der Wahrheit wähnte, so Orwell´sche Visionen weckte und seinem Anliegen eher schadete. Emotionen erschweren Kompromisse. Der Populismus der Politik darf aber nicht zur bewährten österreichischsten Lösung führen: einem strengen Gesetz ohne Kontrolle.