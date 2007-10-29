Verrauchter Kulturkampf

Eine lebendige Diskussion, die unentschieden ausgegangen wäre - ohne den Lungenfacharzt, der sich überheblich im Alleinbesitz der Wahrheit wähnte, so Orwell´sche Visionen weckte und seinem Anliegen eher schadete. Emotionen erschweren Kompromisse. Der Populismus der Politik darf aber nicht zur bewährten österreichischsten Lösung führen: einem strengen Gesetz ohne Kontrolle.