Versandhandel erwartet Umsatzplus von 2 bis 3%

51% der befragten Betriebe erwarten 2004 ein Wachstum in ähnlicher Höhe. Das bedeute bei insgesamt stagnierenden Branchenumsätzen einen leichten Zuwachs des Marktanteils auf rund 3,4%, meinte Quelle Österreich-Chef und Leiter des Netzwerks der Versender im Handelsverband, Peter Wahle, gestern in einem Pressegespräch. Hauptgrund dafür, dass die Versender auch 2004 keine deutliche Belebung sehen, seien die stagnierenden Haushaltseinkommen. Daher sei für eine Konsumbelebung eine breite Steuerreform mit Entlastung mittlerer und unterer Einkommen notwendig, so Wahle.



Grundsätzlich besser gestellt seien Spezialversender, die nach wie vor mit Nischenprodukten punkteten. Um diesem Trend zu entsprechen, setzten Universalversender wie Quelle seit einiger Zeit auf die Versendung von Spezialkatalogen für einzelne Produktsegmente, so Wahle zur "Wiener Zeitung".