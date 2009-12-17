Verschmutzungsrechte zum Sparpreis

Sowohl bei der sogenannten Joint Implementation als auch beim Clean Development Mechanism geht es um Projekte, die im Ausland durchgeführt werden und die dort zur Einsparung von Treibhausgasen führen. Diese Reduktionen können als Emissionszertifikate von einem verpflichteten Land wie Österreich angekauft und zur Erreichung der eigenen Kyoto-Ziele herangezogen werden.



Technologische Schwerpunkte sind Projekte im Bereich erneuerbarer Energieträger, Kraft-Wärme-Kopplungen, Fuel-Switch-Projekte, Energieeffizienzprojekte sowie abfallwirtschaftliche Maßnahmen.



Begrenzter Spielraum



Es gibt aber auch die Möglichkeit, sogenannte "Green Investments" einzukaufen - das sind CO2-Rechte von Ländern, die über mehr CO2-Rechte verfügen, als sie selbst verbrauchen. Die KPC hat bisher in Lettland und Tschechien solche Verschmutzungsrechte im Ausmaß von fünf Millionen Tonnen erworben.



Mit den bisher vorgesehenen Budgetmitteln in Höhe von 531 Millionen Euro wird Österreich laut Amerstorfer das Auslangen finden. An den Zukauf von Rechten über die 45 Millionen hinaus ist derzeit nicht gedacht. Es wäre auch kaum mehr Spielraum dafür vorhanden, weil auf Grund einer EU-Vorgabe nur 50 Prozent der Fehlmenge - 2007 waren dies für Österreich 19 Millionen - eingekauft werden dürfen, der Rest muss über nationale Maßnahmen aufgebracht werden. Einige EU-Länder (etwa Luxemburg), die ebenfalls stark im Kyoto-Minus sind, dürften sich aber an die 50 Prozent-Grenze nicht halten.



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