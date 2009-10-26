Die Diskussionen sind bekannt, jedes Jahr werden sie aufs Neue geführt, immer dann, wenn etwas passiert. Und man kann sicher sein: Es wird in diesem Ski-Winter noch einiges passieren. Gegenmaßnahmen? Gibt es nicht. Zwar werden die Pisten besser gesichert, die Sturzräume vergrößert, doch häufig, wie auch bei Hosp, sind es keine spektakulären Unfälle, die schwere Blessuren zur Folge haben. Oft reicht ein kurzer Verschneider.



Es wäre an der Zeit, über das Ende der Extremtaillierungen im Weltcup zu diskutieren, auch wenn das wohl die Skifirmen nie zulassen werden.