Verschobene Prioritäten

Es entbehrt nicht einer gewissen Kuriosität: In Zeiten, in denen Olympia händeringend versucht, den Gigantismus einzudämmen - und dennoch von vielen wie zuletzt den Einwohnern Tirols Ablehnung erfährt -, setzt die Formel 1 erst recht auf das Motto "Schneller, Höher, Stärker". Show ist alles, gerade in den USA, wo am Sonntag der Grand Prix in Austin gefahren wird. Zuerst werden die Fahrer einzeln von "Mr. ,Let’s get ready to rrrrruuuuuumbleeee’" Michael Buffer vorgestellt, dann von Sprint-Superstar Usain Bolt, für seine Showeinlagen nicht minder bekannt als für seine Siege und Weltrekorde, auf die Formationsrunde geschickt. Die größte Änderung gibt es aber schon am Samstag, wenn das Qualifikationstraining um zwei Stunden später beginnt als sonst (23 Uhr MESZ), um zeitlich näher am danach folgenden Justin-Timberlake-Konzert zu sein. Jedes Rennen solle wie eine Super Bowl aufgebaut sein, hat Eigentümer Liberty Media nach der Übernahme angekündigt - ohne freilich zu bedenken, dass es ein Faszinosum der Super Bowl ist, dass sie eben nur einmal im Jahr stattfindet. Die Formel 1 dagegen könnte inflationär werden, wenn die Zukunftspläne von bis zu 25 Grand Prix’ verwirklicht werden. Zugegeben: Heuer hat die Formel 1 wieder Fans dazugewonnen, allerdings nicht unbedingt wegen Liberty Media, sondern ob der erhöhten Spannung mit bisher fünf Siegern aus drei Teams in 16 Rennen - was nicht ausschließt, dass sich Lewis Hamilton schon in den USA zum Weltmeister krönen könnte. Maßnahmen, die Attraktivität abseits der Strecke zu steigern, sind gut und richtig - doch Show alleine wird zu wenig sein. Die Finanzen müssen für die Zeit ab 2020 neu geregelt werden, die Bedürfnisse der Teams und Fahrer berücksichtigt werden. Diese sind vor allem ob der gekünstelten Zeitumstellung aber eher irritiert denn erfreut. Dabei sind sie es, die im Mittelpunkt stehen sollten. Nicht Bolt, nicht Timberlake.