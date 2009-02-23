Versicherungen: Riskantes Ost-Duell

Die beiden Generäle, die für einen rot-weiß-roten Siegeszug in Osteuropa stehen, haben kürzlich Zahlen vorgelegt, die den Nachweis erbringen, dass weder dem traditionell roten Versicherungskonzern Wiener Städtische (Vienna Insurance Group) noch der Raiffeisen-nahen, also schwarzen Uniqa-Gruppe in Folge der Finanzkrise ein Desaster jenseits der Grenzen bevorsteht. Die Banken hingegen scheinen nach wie vor auf die EU zu hoffen.



Für Geyer, der allein in Polen, Tschechien und der Slowakei 15 Tochterfirmen mit rund 8000 Mitarbeitern und 1360 Geschäftsstellen im Rennen hat, ist die Welt durchaus heil: "Wir sind 2008 zur Nummer eins auf unseren Kernmärkten in CEE aufgestiegen und befinden uns dort auf dem richtigen Weg." Auch für Klien ist das expansive Spiel noch längst nicht aus: "Wir haben die allgemeine Marktentwicklung in Ost- und Südosteuropa zum wiederholten Male deutlich übertroffen." Heuer will sein Unternehmen auch in Russland an den Start gehen.



Kein Minus beimgeplanten Ergebnis



Die Vienna Insurance Group (VIG) hat sich im Osten bestens etabliert: Sie hält als Marktleader mit fünf Gesellschaften vor Ort 28 Prozent Marktanteil in Rumänien, ist in Bulgarien und Georgien ebenfalls die Nummer eins, in der Tschechischen Republik und in der Slowakei jeweils die Nummer zwei, in Kroatien die viertstärkste Versicherung, in Polen liegt sie laut eigenen Angaben auf Platz vier, detto in Kroatien und Serbien, in der Ukraine an der sechsten Marktposition und in Ungarn immerhin auf Rang acht.



Im Vorjahr wurde noch kräftig aufs Gaspedal gedrückt: Die VIG kaufte im Februar 2008 die 1993 in Talinn/Estland gegründete Seesam Life Insurance von deren finnischer Muttergesellschaft, womit ihr der Markteintritt in den drei baltischen Märkten gelang. Fast gleichzeitig übernahm die VIG-Tochter TBIH in der Ukraine, wo sie seit 2004 vor Ort ist, 62 Prozent am Grundkapital der Ukrainska Strakhova Grupa. In Polen haben sich die Wiener die 1996 gegründete, in Warschau ansässige FinLife zur Gänze einverleibt.



Die Wiener Städtische, die zunächst, im März 2008, ihren Anteil an der BA-CA Versicherung auf 10 Prozent reduziert hatte, landete noch einen Mega-Coup: Im September erwarb sie um 1,445 Milliarden Euro die Versicherungsaktivitäten der Erste Bank in Österreich und vier Ostländern. Sie sicherte sich damit in Tschechien die Pojistovna Ceske sporitelny, in der Slowakei die Poistovna Slovenskej sporitelne, in Ungarn die Biztosito und in Kroatien die Erste Sparkasse Biztosito. Schließlich kaufte sie in Rumänien die BCR Versicherung, sodass sie sich endgültig als Nummer eins im CEE-Raum sehen darf. Mit der Erste Bank, ihrer Partnerbank, hat sie für 15 Jahre eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen, was ihr den Zugang zu 16 Millionen Kunden und mehr als 2900 Bankfilialen ermöglicht.



Das Geschäft lief im vergangenen Jahr - Finanzkrise hin, Finanzkrise her - ausgezeichnet: Im Osten gelang der Städtischen ein 35,6-prozentiger Anstieg der Prämien auf 4,17 Milliarden Euro (in Österreich hingegen waren es nur 3,94 Milliarden). Die Prämien wuchsen in Rumänien, das laut Geyer zu "den Kernmärkten unserer Gruppe" zählt, gleich um 68 Prozent, in Polen um 38 Prozent, und in der Tschechischen Republik sowie in der Slowakei immerhin um mehr als 13 Prozent. Dank des Ost-Engagements beläuft sich der Konzerngewinn 2008 vor Steuern, wie ursprünglich geplant, auf 540 Millionen Euro.



Die Uniqa, die im Osten zwar stark unterwegs ist, aber deutlich kleinere Brötchen bäckt als die Städtische, kann ebenfalls nicht klagen: Sie bestätigte im Jänner via Presseaussendung ein "überdurchschnittliches Wachstum" in Ost- und Südosteuropa: Im Vorjahr stiegen die Prämieneinnahmen dort um 55,5 Prozent - womit sie doppelt so stark gewachsen sind als 2007. Der Anteil des Ost-Geschäfts stieg bei der Uniqa auf 22 Prozent. Dennoch war, insgesamt gesehen, in den ersten neun Monaten 2008 - erst diese Zahlen sind bisher offiziell - ein Rückschlag zu verzeichnen: Das Ergebnis vor Steuern lag bei 104 Millionen Euro und damit um 39 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das für 2008 angepeilte Ziel von 230 Millionen vor Steuern wird damit weit verfehlt werden.



Das Unternehmen, das über das Geschäftsjahr 2007 viele Jubelmeldungen verbreitet hat, kann - auch wenn es im Vorjahr nicht mehr so prächtig gelaufen ist - auf eine starke Marktposition verweisen: In Rumänien übernahm die Uniqa von der Städtischen den Sachversicherer Unita, der 850 Mitarbeiter beschäftigt, 41 Zweigstellen unterhält und 550.000 Kunden betreut. Der Deal war im November perfekt. In Bulgarien sieht sie sich mit einem Marktanteil von fast 20 Prozent als zweitgrößter Lebensversicherer, im Nicht-Leben-Bereich ist sie laut eigenen Angaben die Nummer sechs. In Ungarn, wo die Uniqa seit 2003 mit der Uniqa Biztosito präsent ist, werken 1400 Mitarbeiter in 137 Geschäftsstellen, die fast 700.000 Verträge betreuen. Die neue Firmenzentrale wird heuer fertig.



In Polen, das mit rund 900 Angestellten und mehr als 290 Kundenbüros und Agenturen betreut wird, verwaltet die Uniqa 1,6 Millionen Verträge, in Tschechien, wo sie schon seit 1993 vertreten ist - neben dem neuen Headquarter in Prag stehen weitere 120 Standorte zur Verfügung -, sind es 420.000 Polizzen. In der Slowakei rangiert sie mit 280 Mitarbeitern, 28 Filialen und 320.000 Kunden auf Marktrang sechs, und in Bosnien, wo sie seit vier Jahren vor Ort ist, liegt sie mit neun Prozent Marktanteil, 160 Mitarbeitern und 30 Niederlassungen am sechsten Platz unter den 15 Versicherungen.



Fast überall konnte Uniqa die Marktanteile steigern und das Prämienvolumen dynamisch auf fast 1,3 Milliarden Euro erhöhen, wobei die Lebensversicherungen vor der Schaden- und Unfallversicherung sowie der Krankenversicherung rangiert: In Polen etwa machte die Zuwachsrate gleich mehr als 150 Prozent aus. Als sichtbare Signale der Expansion hat die Uniqa in Prag, Sofia und Belgrad neue Firmenzentralen errichtet, die sich in architektonischer Hinsicht am Wiener Uniqa-Tower orientieren.



Staat muss nichtmit Hilfe einspringen



Österreichs Versicherungsriesen haben also im Osten, anders als die Banken, kein Fiasko zu befürchten, auch wenn fix ist, dass auch sie wegen der Finanzkrise schmerzliche Einbußen verzeichnen mussten und dass sich die Nettoerträge aus Kapitalanlagen dramatisch verringert haben. Dass die goldene Ära in etlichen Ländern auf Grund der dortigen konjunkturellen Einbrüche zu Ende sein könnte, ist indes nicht auszuschließen.



Staatliche Hilfsaktionen, wie etwa in den Niederlanden, wo der Aegon-Konzern eine Kapitalspritze der Regierung verabreicht bekam, werden dem Vernehmen nach bei der Städtischen und der Uniqa nicht erforderlich sein. Bereits Anfang November stellte Städtische-Boss Geyer klar: "Mir ist nicht bekannt, dass eine Versicherung einen akuten Eigenmittelbedarf hätte." Sein Konzern jedenfalls habe "keinen Bedarf nach staatlicher Hilfe".



Und Uniqa-Chef Klien gab, etwas taktischer formuliert, zu Protokoll, dass die staatliche Hilfe mit acht Prozent Zinsen "langfristig zu teuer" sei.



Die Devise der beiden Assekuranzen wird also lauten müssen: Weiterhin Vollgas, aber den Gürtel enger schnallen. Das heißt vermutlich: weniger Personal und geringere Kosten, um sinkende Zuwachsraten besser verkraften zu können.



Heute: CEE-Versicherer Städtische und Uniqa