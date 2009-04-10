Verstaatlichung als Problemlösung?

So ähnlich argumentieren jene Funktionäre, die unter Führung des steirischen Landeshauptmanns das neue Wirtschaftsprogramm der SPÖ erarbeitet haben. In den Branchen Telekommunikation, Strom- und Gasversorgung sowie dem Eisenbahnwesen sollen nach Vorstellung der SPÖ-Wirtschaftsvordenker "demokratisch kontrollierte Regulierungsbehörden (.. .) sicherstellen, dass die privaten Unternehmen ihrem öffentlichen Auftrag nachkommen. Gelingt dies nicht, so halten wir eine Rückführung in öffentliches Eigentum für gerechtfertigt."



Dort, wo es in den betreffenden Branchen tatsächlich Mängel in Aufsicht und Kontrolle gibt, handelt es sich um ein Versagen der zuständigen Behörden, das durch völlige Reverstaatlichung der zu Beaufsichtigenden wohl kaum beseitigt würde. Dort, wo Preise oder Angebotspalette zu wünschen übrig lassen, ist dies eher auf zu wenig als zu viel Wettbewerb zurückzuführen. Gerade weil etwa alle relevanten heimischen Stromlieferanten immer noch gänzlich oder mehrheitlich im Eigentum der öffentlichen Hand stehen, ist der Wettbewerb unter ihnen so schaumgebremst.



So wie die Verstaatlichung von Kraftwagen keine probate Maßnahme gegen Verkehrsunfälle ist, wäre die völlige Reverstaatlichung von Post- und Telefondiensten, von Strom- und Gaslieferanten kein geeignetes Mittel, um günstigere Preise oder besseres Service zu erreichen.