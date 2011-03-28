Verständliche Diskussion

Jeder Trainer ist abhängig von den Ergebnissen, die er vorweisen kann. Darauf hat auch Teamchef Didi Constantini mehrfach verwiesen. Doch gut geführte Vereinen und Verbände schauen nicht nur auf Ergebnisse, sie beurteilen die Arbeit, die ein Trainer leistet. Wie arbeitet er? Wie kommuniziert er mit den Spielern, den Medien, den Sponsoren? Ist er fachlich auf dem neuesten Stand? Hat er sich weitergebildet? Wie ist die Qualität des Trainings? Wie die taktische Vorbereitung?