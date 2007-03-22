Verstaubtes Wohnzimmer

Langsam heißt es, Abschied von alten TV-Sendungen zu nehmen. Etwa von der "ZiB 1" auf ORF 1 (das Zappen zwischen den beiden Kanälen werden nur wenige vermissen), von der sonntäglichen Polit-Diskussion "offen gesagt" (erinnert sich heute noch jemand daran?) und von "Willkommen Österreich", dem schon ein wenig verstaubten "Wohnzimmer Österreichs".