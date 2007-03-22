Verstaubtes Wohnzimmer

Langsam heißt es, Abschied von alten TV-Sendungen zu nehmen. Etwa von der "ZiB 1" auf ORF 1 (das Zappen zwischen den beiden Kanälen werden nur wenige vermissen), von der sonntäglichen Polit-Diskussion "offen gesagt" (erinnert sich heute noch jemand daran?) und von "Willkommen Österreich", dem schon ein wenig verstaubten "Wohnzimmer Österreichs".
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Alle Versuche, der Vorabend-Sendung neuen Esprit zu verleihen, sind in jüngerer Vergangenheit gescheitert. Weder Kochnoch Wettershow konnten das langsame Dahindämmern verhindern. Das ORF-Wohnzimmer hat Patina angesetzt. Und auch die Moderatoren wirken amtsmüde. Beim künstlichen Kaminfeuer sitzend, scheinen sie das Ende herbeizusehnen. Die Frühpension wartet, der Abschied wird nicht tränenreich sein.