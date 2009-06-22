Versteckspiel oder Verschwörungstheorie

Immer mehr "sickert" durch. Vor zwei Wochen war es die Sache mit den Kassenarztstellen. Diese sollten nur nachbesetzt werden, wenn Leistungen nicht durch Spitalsambulanzen erbracht werden können. Es folgten interne Proteste und ein sofortiges Dementi: "So war das nie gemeint!" Komisch, wenn Kassen sparen wollen, kann das nur bedeuten, Stellen zu streichen. - Was kann man da missverstehen?



Die Frage bleibt, warum ist das durchgesickert? Betrachten wir es so!



Das wohl einzige Thema, das Ärzte direkt betroffen hätte, wurde "rausgespielt". Der so provozierte Widerstand gab - je nach Stärke - die Möglichkeit, diesen Punkt anzupassen.



Dann erhält letzter Woche "Der Standard" - bekannt für seine kritische Haltung gegenüber neoliberalen Strömungen - das Papier zugespielt. Darin wird dargestellt, welche Summen man sparen kann, wenn man auf Generika umsteigt. Außerdem sollen die Preise sinken, wenn man Pharmaunternehmen Werbung verbietet. Und weils so schön ist, sollen Apothekenaufschläge gekürzt werden. Das mit den Kassenarztstellen ist bereits entschärft.



Mal sehen, wie der Vorschlag ankommt? Dann ein Rückschlag. Statt wie erwartet, wird nicht auf die "bösen" Geschäftemacher eingeschlagen, sondern - deswegen ist "Der Standard" ja eine Qualitätszeitung - differenziert berichtet. Mehr noch, in einem Folgeartikel lässt man einen Experten (mich) und die Industrie zu Wort kommen, die die dargestellten Einsparungen nicht nachvollziehen können und "Werbeverbote" an kommunistische Ideen erinnern.



Aber das Spiel geht weiter. Jetzt erhalten mehrere Zeitungen das Papier gleichzeitig. Im "Kurier" erreicht man damit sogar die Seite eins der Wochenendausgabe. Welche Version der "Kurier" hat, ist unbekannt. Berichtet wird zwar noch immer über Einsparungen bei den Medikamenten (keine Euro-Angaben mehr - merkwürdig!), aber jetzt liegt der Spin auf Patientenorientierung: weniger Rezeptgebühr und längere Öffnungszeiten bei niedergelassenen Ärzten. Der Bericht ist also anders als alle anderen! Was soll man davon halten?



Egal! Bei allem, was man bisher zu wissen glaubt, eines ist sicher. Reformiert wird wenig und gespart nur bei den Medikamenten. Das ist schon beeindruckend. Kein unabhängiger Experte, hätte hier jemals ein so großes Potential gesehen, dass damit das System gerettet werden könnte. Man sollte nicht vergessen, dass die Medikamentenkosten mit gerade 13 Prozent der Gesundheitsausgaben EU-weit unterdurchschnittlich sind, und auch die Preise selbst unter dem EU-Schnitt liegen. Und was das senken der Apothekerspannen betrifft, wird das großen Apotheken in zentraler Lage vermutlich egal sein, aber in der Peripherie wird das existenzbedrohend - zur Freude der ärztlichen Hausapotheken, die damit ihre eigene Existenzen festigen?



Damit komme ich zum Schluss: Alle, die nicht mitverhandeln durften (alle außer Ärztekammer und Kassen) sind die Blöden; das Floriani-Prinzip in Reinkultur. Draußen, außerhalb der Welt, die Gesetze beschließt und dank Gewaltmonopol exekutieren kann, wäre ein Vertrag zuungunsten Dritter schlicht unwirksam. Aber hier? Wo sich Kämmerer und Gewerkschaften bester Kontakte zur Legislative erfreuen?



PS.: Der letzte Vorschlag, die Packungsgrößen zu senken ist übrigens eine versteckte Erhöhung der Selbstbehalte, weil für die gleiche Menge an Tabletten öfter Rezeptgebühr anfällt! Aber Patienten haben ja auch nicht mitverhandelt.