Vertrieb in Osteuropa könnte noch heuer starten

Die zum UNIQA-Konzern gehörende Raiffeisen Versicherung plant den Vertrieb von Versicherungsprodukten über Banken auch in den Reformländern Osteuropa.



Noch heuer könnte der Start der Kooperation mit der RZB-Tochter Tatrabank erfolgen, sagte Raiffeisen Versicherung-Chef Christian Sedlnitzky gestern vor österreichischen Journalisten in Berlin. Als nächstes könnten Tschechien und Kroatien und - in einigen Jahren - Polen folgen.



Die Tatrabank hat derzeit 89 Filialen und rund 2.500 Mitarbeiter und ist die einzige Osttochter der RZB, die nicht unter Raiffeisen firmiert.