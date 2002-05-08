Vertrieb in Osteuropa könnte noch heuer starten

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Sissi Eigruber
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Die zum UNIQA-Konzern gehörende Raiffeisen Versicherung plant den Vertrieb von Versicherungsprodukten über Banken auch in den Reformländern Osteuropa.
Noch heuer könnte der Start der Kooperation mit der RZB-Tochter Tatrabank erfolgen, sagte Raiffeisen Versicherung-Chef Christian Sedlnitzky gestern vor österreichischen Journalisten in Berlin. Als nächstes könnten Tschechien und Kroatien und - in einigen Jahren - Polen folgen.
Die Tatrabank hat derzeit 89 Filialen und rund 2.500 Mitarbeiter und ist die einzige Osttochter der RZB, die nicht unter Raiffeisen firmiert.