Verwirrung im Prognose-Dschungel: Wie geht es weiter mit der Wirtschaft?

Das liegt zu einem Gutteil am methodischen Grundübel der zum Einsatz kommenden Rechenmodelle: Obwohl selbst der erfahrenste Wirtschaftsforscher nicht hellsehen kann, wird er nämlich praktisch dazu gezwungen.



So trifft das Wifo bei seiner aktuellen Studie - unter anderem - mittelfristige Annahmen über die Entwicklung des Euro-Dollar-Wechselkurses, des Ölpreises und der Aktienmärkte. In Anbetracht zahlreicher Unsicherheitsfaktoren politischer und ökonomischer Natur wirkt dies zum jetzigen Zeitpunkt allerdings äußerst gewagt. So scheint es zum Beispiel mehr als unklar, wie die Welt die explodierenden Rohstoffpreise über längere Zeit verdauen kann. Die Herausforderungen sind kaum mit denen früherer Krisen - etwa der Energiekrise in den 70er-Jahren - vergleichbar. Umfassende, neue Strategien sind gefragt und könnten zahlreiche Prognosen ad absurdum führen.



Neben Modellrechnungen bedienen sich Wirtschaftsforscher auch gerne methodisch erarbeiteter Stimmungsbilder. Zu den Klassikern zählen Einkaufsmanager-Indizes. In Österreich erstellt etwa die Industriellenvereinigung vierteljährlich ein Konjunkturbarometer. Während die jüngsten Ergebnisse dieser Umfrage - und viele andere Prognosen - eher Pessimismus aufkommen lassen, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, gibt es genug Gegenstudien, die ihrerseits Optimismus versprühen.



Auch der berühmte Minirock-Index gibt Anlass zur Hoffnung: Forscher des Instituts für Demoskopie im deutschen Allensbach schwören darauf, dass es einen Zusammenhang zwischen Konjunktur und Rocklänge gibt. Je kürzer desto besser, lautet die Devise - derzeit ist kniefrei angesagt. Die Zukunft wird weisen, wer recht behält. Gerade Wirtschaftsforscher müssen nämlich in schöner Regelmäßigkeit die Hosen runterlassen und den Test an der Realität antreten.



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